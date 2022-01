Oranje stunt bij eerste wedstrijd op EK zaalvoetbal

Oranje kende een valse start, want al na een minuut keek de ploeg tegen een achterstand aan na een goal van Mykhailo Zvarych. Daarna leek Nederland pas los te komen en kon het ook aanvallend meer een stempel drukken.

In het restant van het eerste deel kreeg het in het snel op een neer gaande duel ten minste zoveel kansen al de tegenstander. Vooral routinier Attaibi, als jeugdspelertje ooit uitkomend voor Ajax, was gevaarlijk. Maar zijn schoten werden geblokt of werden gepareerd door de doelman. Karim Mossaoui schoot vlak voor het rustsignaal op de paal.

Zo slecht als de eerste helft begon, zo goed begon de tweede. Oualid Saadouni scoorde met het hoofd, na een assist van doelman Manuel Kuijk. Met een fraai stiftje maakte Mohamed Attaibi er 2-1 van, in de rebound nadat Mats Velseboer aanvankelijk op de keeper was gestuit. Halverwege de tweede helft kwam Oranje zelfs op 3-1 via Said Bouzambou. Oekraïne deed drie minuten voor tijd nog iets terug, maar verder kwam de nummer zeven van Europa niet meer: 3-2.

Het toernooi, met Amsterdam en Groningen als speelsteden, kent zestien deelnemende landen. De finale is op 6 februari in de Ziggo Dome. Er zijn vanwege de coronamaatregelen vooralsnog geen toeschouwers welkom.

Wereldkampioen Portugal begint in Amsterdam uitstekend aan EK zaalvoetbal

Portugal heeft het Europees kampioenschap zaalvoetbal (futsal EURO 2022) woensdagavond in de Ziggo Dome van Amsterdam geopend met een zege op Servië. De Europees- en wereldkampioen won na een moeizaam begin met 4-2.

Zondag treft Nederland de favorieten uit Portugal. Het evenement duurt tot 6 februari. Publiek is, vooralsnog, niet toegestaan.

Voor Oranje, dat van alle landen in de poule met afstand de laagste ranking heeft, is het bereiken van de volgende fase van het toernooi in eigen land het hoofddoel. Toernooidirecteur Gijs de Jong hoopt dat het kabinet vanaf de knock-outfase alsnog toestemming geeft fans toe te laten.