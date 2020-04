TT van Assen gaat dit jaar niet door

De race stond gepland voor 28 juni. Er werd aanvankelijk nog naar een andere datum, in het najaar gezocht, maar die komt er dus niet. Het kabinet besloot eerder dat alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september verboden blijven. De TT trekt doorgaans over enkele dagen ongeveer 130.000 bezoekers.

In juni 2021 wordt de 90e editie van de legedarische TT gehouden. Sinds de Tweede Wereldoorlog werd de race altijd verreden. Ook de Grand Prix van Duitsland (21 juni) en de Grand Prix van Finland (12 juli) zijn van de baan.

„Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van TT Circuit Assen groot, maar het is een keuze die logisch is in deze tijden van onzekerheid. De gezondheid van de fans en alle andere betrokken partijen heeft onze hoogste prioriteit”, laat de organisatie weten.