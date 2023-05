Max Verstappen worstelt flink tijdens eerste training in Monaco

Verstappen klaagde over de boordradio veelvuldig over het gevoel in de auto en stelde zelfs dat hij met deze set-up moest uitkijken dat hij niet zou crashen. Na een aanpassing wat betreft de afstelling stelde hij dat de achterkant iets beter aanvoelde, maar dat de auto over de hobbels op het stratencircuit nog steeds kuren vertoonde en op en neer bleef gaan.

Uiteindelijk reed hij een snelste rondetijd van 1.14,280, goed voor de zesde tijd. Teamgenoot Sergio Pérez kwam ook niet verder dan de vierde stek.

Carlos Sainz (Ferrari) noteerde tijdens de eerste training de snelste tijd: 1.13,372. Hij was daarmee verreweg de snelste man op de baan. Landgenoot Fernando Alonso (Aston Martin) kwam op ruim drie tienden tot de tweede tijd, Lewis Hamilton noteerde in een flink veranderde Mercedes de derde tijd. Verstappen was bijna negen tienden langzamer dan Sainz.

Inhalen moeilijk verhaal

In Monaco is snelheid over één ronde van groot belang, omdat inhalen tijdens de race een moeilijk verhaal is. Het Red Bull van Verstappen en Pérez heeft tot dusver alle races dit seizoen nog gewonnen, maar op het stratencircuit met langzame bochten ruiken de andere teams hun kans om toe te slaan.

Nyck de Vries (AlphaTauri) noteerde de zestiende tijd, op 1,7 seconde van Sainz. De training werd met nog ruim drie minuten op de klok voortijdig beëindigd na een crash van Williams-coureur Alex Albon.