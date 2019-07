Video: Verrassing voor ’Frenkie’ bij Barça-rondleiding

Want opeens zag hij zijn moeder op het scherm, die hem succes wenst bij zijn nieuwe club. Even later komen ook zijn broer en vader aan het woord. „De beste speler aller tijden - Johan Cruijff - heeft hier gespeeld en ook de beste speler nu - Lionel Messi - voetbalt er. Geweldig om daarmee samen te spelen”, zegt zijn vader John. „Zoals president Bartomeu ook al heeft gezegd: we denken dat je hier lang gaat spelen en uit zal groeien tot een legende.”

Ook zijn opa wenst hem vervolgens succes op het scherm. Ali Dursun, zijn zaakwaarnemer, en zijn vriendin Mikky maken het daarna nog extra speciaal met hun mooie woorden. Frenkie zelf is vooral zonder woorden na afloop. „Mooi, heel mooi.”