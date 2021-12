Litouwer Darius Labanauskas zorgt voor tweede negendarter op WK, exit Chris Landman

Zo mooi als vrijdagavond werd het niet. Toen won Willie Borland zijn spannende wedstrijd tegen Bradley Brooks met 3-2 dankzij een negendarter in de allesbeslissende leg. Labanauskas besliste met zijn negendarter ’slechts’ de eerste set in zijn voordeel.

Het mocht uiteindelijk niet baten voor Labanauskas, die in 2019 nog Van Barneveld versloeg. De Decker bleef koel en won drie sets op een rij, waardoor het WK-avontuur van de Litouwer heugelijk maar kort was.

De laatste keer dat er twee negendarters op één WK werden gegooid, was in 2013. Terry Jenkins en Kyle Anderson completeerden de perfecte leg toen op een en dezelfde dag.

Chris Landman

Voor Chris Landman zit het WK erop. De Nederlander was in een matige partij kansloos tegen de Brit Ian White. De nummer 27 van de wereld was een stuk beter dan Landman, al toonde hij enkel in de tweede set echt zijn klasse. Uiteindelijk was White met 3-0 te sterk.