Tophockeyster Renée van Laarhoven in de fout met brute belediging Argentijnse fan

De 22-jarige speelster maakte maandag een enorme blunder op Instagram. Ze wilde een bericht versturen naar haar vriend en tevens Oranje-international, Sander de Wijn, maar dit kwam terecht bij Carolina Pacheco, het onderwerp van gesprek.

Van Laarhoven stuurde naar Pacheco: ’HAHAHA dikke trol. Was leuker geweest als een skinny Argentijns wijf dit had.” De Argentijnse vrouw is groot fan van De Wijn, en stond afgelopen weekeinde langs het veld bij de hockeyinterland tussen Argentinië en Nederland. Ze had een bord bij zich met daarop de tekst: ’Sander, I want your shirt.’

In plaats van het shirt van De Wijn ontving de vrouw de zeer beledigende tekst van Van Laarhoven in een privébericht op Instagram. Op Twitter laat de verdrietige Pacheco van zich horen: „Ik wilde alleen maar het shirt van de speler die ik bewonder. Toen kreeg ik dat antwoord van de vriendin van hem. Ik had nooit kwade bedoelingen. Ik denk niet dat ik het verdien om zo behandeld te worden. Dit is niet nodig. Ben niet zoals zij”, schreef ze. Het regent steunbetuigingen voor de verdrietige Zuid-Amerikaanse. De Wijn en vooral Van Laarhoven moeten het ontgelden.

De Nederlandse hockeybond nam op sociale media al snel afstand van de beledigende tekst. „De KNHB en de Nederlandse teams distantiëren zich van dit bericht. De teams houden van de sfeer en Argentijnse de fans en kijken uit naar nog meer wedstrijden voor dit geweldige publiek schrijft de bond.”

De Wijn maakte op Instagram zijn excuses. „Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden voor wat er is gezegd. Het was nooit de bedoeling dat dit openbaar zou worden. Ze wilde het bericht naar mij sturen! Verwijder dit bericht alsjeblieft. Het was nooit haar intentie, en het schaadt mij en mijn vriendin. Ik wil mij verontschuldigen. Ik discrimineer nooit en respecteer iedereen die van de sport houdt”, schrijft hij. Van Laarhoven zelf heeft nog niet van zich laten horen.

Uitlatingen worden onderzocht

De internationale hockeyfederatie FIH heeft naar aanleiding van het bericht van Van Laarhoven de onafhankelijke integriteitscommissie ingeschakeld. „Respect is één van de kernwaarden van onze sport en dient altijd aanwezig te zijn. Aangezien het bericht afkomstig was van een hockeyspeelster, hebben we deze commissie geïnformeerd”, liet de FIH weten.