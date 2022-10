VIDEO Gudelj (oud-Ajax en -AZ) maakt op heerlijke wijze eerste goal voor Sevilla

Met een fantastisch afstandsschot opende Gudelj na 121 (!) wedstrijden zijn doelpuntenrekening voor Sevilla. Zijn pegel verdween recht in de kruis en was meteen ook goed voor de drie punten in het duel op bezoek bij RCD Mallorca. Het was pas de eerste overwinning in vier wedstrijden voor Sevilla, dat uit de degradatiezone kruipt.

(Bron: Het Nieuwsblad)