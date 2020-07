Echtgenoot Claudia Pechstein zet Nederlandse schaatscoach aan kant

Zum kotzen

Het was wachten op deze ontwikkeling, want de 52-jarige Grosse heeft bij herhaling laten weten dat hij klaar is met de Nederlander. „Een bondstrainer die een sollicitatie voor het hoogste ambt binnen de bond als een grap bestempelt en die de meest succesvolle Duitse schaatsster Claudia Pechstein ’zum kotzen’ vindt, hoort niet thuis in dit werk”, zo licht de interim-kopman van de DESG het wegsturen van Bouwman toe in het regionale dagblad Augsburger Allgemeine.

Kwaadaardig

De Groninger kwam rond de WK Afstanden op ramkoers met Pechstein en haar partner, toen hij in De Telegraaf de volgens hem onwerkbare situatie binnen het Duitse schaatsen schetste. Daarbij maakte hij de 48-jarige schaatsster met de grond gelijk. „Iedereen rond het nationale team moet kotsen van haar overdreven vriendelijkheid richting de buitenwereld. Maar wij weten dat er een kwaadaardige dubbele agenda achter dat masker zit. Pechstein is alleen in zichzelf geïnteresseerd en heeft nooit iets gedaan in het algemeen belang. Het zou grote gevolgen hebben als Grosse wordt benoemd”, zo voorspelde Bouwman in februari. En niet voor niets.

Belabberd

35-voudig nationaal kampioene Pechstein reageerde daar weer op door Bouwman – wiens werk door veel anderen binnen de bond wordt gewaardeerd - verantwoordelijk te houden voor de belabberde toestand van de Duitse schaatssport. Grosse kondigde toen ook aan dat hij korte metten zou maken met Bouwman.

Dat lijkt nu dus te gebeuren. Om de achterban met het oog op de bestuursverkiezing (19 september) alvast te overtuigen van zijn goede bedoelingen, heeft hij beloofd een nieuwe hoofdsponsor te presenteren, in geval hij tot voorzitter wordt benoemd. Bouwman onthoudt zich van commentaar, omdat advocaten intussen druk in de weer zijn om zijn ontslag aan te vechten. „Het is beter nu even niets te zeggen”, zo verklaarde hij donderdagmiddag.