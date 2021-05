Noa Lang helpt Club Brugge aan derde landstitel in vier jaar

Vorig seizoen werd Club Brugge als koploper tot kampioen uitgeroepen, nadat het seizoen wegens de coronapandemie vroegtijdig was beëindigd.

Hans Vanaken zette Brugge in Brussel al na 13 minuten op voorsprong, maar door een benutte strafschop van Lukas Nmecha kwam Anderlecht op gelijke hoogte. Na de hervatting scoorde Vanaken opnieuw. Noa Lang zorgde voor de 1-3, op aangeven van zijn Nederlandse landgenoot en aanvoerder Ruud Vormer. Daarna scoorde Nmecha nogmaals voor Anderlecht. Ver in blessuretijd maakte Jacob Bruun Larsen zelfs nog gelijk.

Bas Dost zat deze keer op bank bij Club Brugge, net als Stefano Denswil en Tahith Chong. Dost viel in de 89e minuut nog in. Bart Verbruggen, oud-speler van NAC, stond in het doel van Anderlecht.

Voor Club Brugge is het de derde titel in de afgelopen vier jaar. In totaal betreft het alweer het zeventiende kampioenschap voor de formatie van coach Philippe Clement.