‘Ik neem terug dat Dylan Groenewegen de gevangenis in moet’

„Ik heb natuurlijk de spijtbetuiging gezien van Dylan Groenewegen. Ik ben geen onmens, ik besef dat hij ook heel erg aangedaan is en dat hij de zware crash van Fabio niet heeft gewild”, vertelt Lefevere in zijn column in Het Nieuwblad. „Dat neemt niet weg dat hij in de fout is gegaan en dat hij de consequenties daarvan moet dragen. Ik neem terug dat ze hem in de gevangenis moeten gooien – dat was de emotie van het moment – maar onze rechtszaak tegen hem zetten we door. We weten welke stappen we daarvoor moeten zetten en hebben ook een Poolse advocaat in de arm genomen.”

Jakobsen lijkt de nare valpartij van vorige week woensdag relatief goed te hebben doorstaan. Afgelopen woensdag keerde de 23-jarige topsprinter terug in Nederland. In het LUMC Leiden zal hij verder aan zijn herstel gaan werken. „Het gaat – alle verhoudingen in acht genomen – goed met Fabio Jakobsen. Ik heb de voorbije dagen contact met hem gehad via sms, de enige manier waarop hij op dit moment kan communiceren. Praten lukt ook al een heel klein beetje, maar de canule in zijn luchtpijp maakt dat nog heel lastig. Met zijn pa heeft hij al even gepraat door het gaatje in zijn keel met een vinger te bedekken, wat hij dan ook wil proberen. Zo is Fabio.”

De heftige valpartij in beeld. Ⓒ AP

De afloop van de valpartij op extreem hoge snelheid had voor Jakobsen nog een stuk slechter kunnen uitpakken. Lefevere laat wel weten dat de weg terug lang is voor de rappe renner uit Heukelum, die in 2019 onder meer twee etappes won in de Ronde van Spanje. „Iedereen is blij dat Fabio het goed maakt, het geloof is groot dat hij opnieuw wielrenner wordt, want harder dan Fabio worden ze niet meer gemaakt. Maar laten we ook niet doen alsof het nu ineens alleen maar positief is. Zijn gezicht moet herstellen, zijn spraak moet herstellen, Fabio staat sowieso voor een lange revalidatie. Sportief is de schade groot: niemand zal me tegenspreken als ik zeg dat Fabio op weg was om één van de beste en misschien wel de allerbeste sprinter van de wereld te worden. Die snelle progressie is nu tot stilstand gekomen.”

Lefevere zou graag zien dat Jakobsen zelf actie onderneemt tegen Groenewegen. „Ik zou het persoonlijk geen slecht idee vinden dat Fabio ook in Nederland een klacht indient tegen Groenewegen, in eigen naam dan. Dat zou onze positie juridisch sterker maken, maar het moet voor de volle honderd procent zijn eigen beslissing zijn. Niet die van mij, maar zeker ook niet die van zijn makelaars, die aan beide kanten van het hek betrokken partij zijn.”