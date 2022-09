ADO mag iets meer toeschouwers in stadion laten

Wielrennen

Mathieu van der Poel veroordeeld voor aanval meisjes in Australië

Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete voor het belagen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter in Sutherland gaf de 27-jarige wielrenner een boete van 1500 Australische dollar, zo’n 1000 euro. Van der Poel zou eigenlijk dinsdag voor de rechter moeten verschijnen,...