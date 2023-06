Heitinga reageert voor het eerst op vertrek Ajax

Tekst gaat verder onder de tweet.

Het contract van Heitinga bij Ajax is ontbonden. Zijn overeenkomst in de hoofdstad liep tot en met 30 juni 2025, maar eindigt nu per 1 juli 2023. Dat maakte Ajax zondag bekend in een persbericht.

Heitinga debuteerde op 29 januari van dit jaar als interim-trainer bij Ajax, bij de gewonnen competitiewedstrijd tegen Excelsior (1-4 zege). Hij was daarvoor trainer geweest bij Jong Ajax en was de opvolger van Alfred Schreuder. De Amsterdammers maakten op 2 februari bekend dat de oud-speler tot het einde van het seizoen de hoofdtrainer zou blijven.

De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zei bij zijn aanstelling dat Heitinga op ’pole position’ lag, maar al snel kwam naar buiten dat hij werd vervangen. Maurice Steijn werd vorige week gepresenteerd als zijn vervanger en tekende tot 2026.

„De clubleiding is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club en hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan geven. Ajax wenst hem daarbij veel succes”, liet Ajax weten.

