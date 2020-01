Veldrijdster Alvarado maakt zich op voor start bij elite WK

Ceylin del Carmen Alvarado straalt tussen de geklopten Annemarie Worst (l.) en uittredend Nederlands kampioene Lucinda Brand.

RUCPHEN - Na haar demonstratie tijdens het NK veldrijden was de belangrijkste conclusie dat Ceylin de Carmen Alvarado ook op het WK bij de elite moet starten. Het pas 21-jarige supertalent heeft deze winter zo’n geweldige sprong gemaakt dat ze haar eerdere ambitie - de wereldtitel bij de beloftes - voorbij is gesneld. „De deur staat open, maar ik ga er nog even over nadenken. Uiteindelijk mag ik zelf de keuze maken wat ik doe.”