Ascoli bezuinigt en stuurt onwelwillende trainer de laan uit

Dat gebeurde nadat de coach geweigerd zou hebben een deel van zijn salaris in te leveren vanwege het uitblijven van inkomsten door de coronacrisis.

De vroegere aanvaller van onder meer Napoli, Genoa en Torino was pas in februari gepresenteerd als opvolger van Paolo Zanetti, die nog wel op de loonlijst staat. Het is nu de bedoeling dat jeugdtrainer Guillermo Abascal doorschuift.

Ascoli komt uit op het tweede niveau in Italië waar vanwege de coronacrisis zeker tot 3 mei nog niet wordt gevoetbald.