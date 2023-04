Trainer Ancelotti diep door het stof na pijnlijke Real-nederlaag: ’Excuses aan onze fans’

Als koploper FC Barcelona woensdag wint tegen Rayo Vallecano, loopt het verschil met de naaste concurrent op naar 14 punten.

„De fans zijn gekwetst en we willen daarvoor onze excuses aanbieden”, aldus Ancelotti. Hij hield de aanhangers wel voor dat Real nog zicht heeft op twee andere prijzen. „Ook wij hebben pijn na deze nederlaag, maar we weten ook dat we klaar zullen zijn voor de bekerfinale en de halve finales van de Champions League.” De club uit Madrid neemt het volgende maand op tegen Manchester City in de halve eindstrijd van de Champions League. Op 6 mei staat de bekerfinale tegen Osasuna op het programma.

Volgens Ancelotti was zijn team niet helemaal zichzelf in de wedstrijd tegen Girona. „We waren vanaf het begin nerveus en daardoor verloren we de controle.” Hij baalde ook dat zijn ploeg niet goed verdedigde. „We hebben een team met uitzonderlijke kwaliteiten, maar dat komt er alleen uit als die kwaliteiten worden ondersteund door een goede verdediging en die was er vandaag niet. Zolang de spelers dit niet begrijpen, zal ik dit blijven herhalen.”