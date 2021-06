Zorgen nemen toe bij Lewis Hamilton en Toto Wolff

Dat betekent niet dat Wolff de handdoek in de ring gooit. Natuurlijk niet, ook dit hoort bij het spel tussen Mercedes en Red Bull. ,,Maar dit was de eerste race in jaren dat we echt snelheid tekortkwamen”, aldus Wolff, die wel zag dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas achter de in Oostenrijk winnende Max Verstappen als tweede en derde eindigden. ,,Wij zijn gestopt met het ontwikkelen van de auto van dit jaar, omdat de komende jaren (met nieuwe regels vanaf 2022, red.) ongelooflijk belangrijk zijn. En Red Bull blijft dit seizoen voorlopig met nieuwe onderdelen komen. Alle complimenten voor hen.”

Wolff voegt eraan toe dat hij en zijn engineers er alles aan zullen doen om de auto sneller te maken. ,,Er zijn nog vijftien wedstrijden te gaan. We zullen terug knokken. Ik kijk ernaar uit om alles te analyseren en te zien hoe we de balans van de auto kunnen verbeteren.”

Ook zevenvoudig wereldkampioen Hamilton maakt zich zorgen. ,,Red Bull was duidelijk te snel voor ons. Max kon zijn banden managen, maar liep alsnog uit. Zij hebben de laatste weken overduidelijk stappen voorwaarts gemaakt. Op het rechte stuk verliezen we te veel tijd.”