Kruijswijk: ’Gedaan wat we konden, Pinot was niet te houden’

Na vijftien etappes heeft de renner van Jumbo-Visma een achterstand van 1 minuut en 47 seconden op geletruidrager Julian Alaphilippe en drie seconden voorsprong op Thibaut Pinot, die opnieuw goede zaken deed in het algemeen klassement.

’Ik kon niet mee’

„De ene dag ben je beter dan de andere, maar je moet elke dag door”, zei Kruijswijk na afloop tegenover de NOS. „Pinot was vandaag veel te snel, hij en Egan Bernal waren niet te houden. Uiteindelijk heb ik me vastgebeten in het wiel van Geraint Thomas. Bij hem lukte het me om aan te klampen”, aldus Kruijswijk.

„Toen moest ik me wel even herpakken, mijn kop omlaag doen en doortrappen. We hebben gedaan wat we konden”, zei de Nederlander, die op 1 minuut en 22 seconden achterstand van ritwinnaar Simon Yates binnenkwam. „Ik heb geprobeerd de schade te beperken en wat dat heeft opgeleverd, zien we morgen op de rustdag wel.”

Gele trui kraakt

Zijn ploegleider Frans Maassen was te spreken over de prestatie van Kruijswijk. „Hij stond even onder druk, maar hij heeft zich goed herpakt en uiteindelijk mogen we dik tevreden zijn. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar en we hebben vandaag ook voor het eerst de gele trui zien kraken. Het leek erop dat Alaphilippe zo met het geel richting Parijs zou gaan, maar momenteel lijkt het erop dat Pinot de sterkste is.”

En Maassen vlakt zijn pupil ook niet uit met het oog op de eindzege. „Steven is altijd op zijn best in de slotweek, dus laten we hopen dat hij zijn niveau kan halen.”

