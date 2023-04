Demi Vollering voltooit bijzondere hattrick en wint ook Luik-Bastenaken-Luik

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Demi Vollering is dolblij vlak na de finish. Ⓒ ANP/HH

LUIK - De klassieker Luik-Bastenaken-Luik is bij de vrouwen gewonnen door Demi Vollering. Door haar zege in de Ardense klassieker heeft ze de befaamde hattrick in het drieluik Amstel Gold Race-Waalse Pijl-Luik Bastenaken-Luik voltooid. Ze versloeg de Italiaanse Elisa Longo Borghini in een sprint-a-deux.