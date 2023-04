Demi Vollering voltooit bijzondere hattrick en wint ook Luik-Bastenaken-Luik

Voor Vollering was het na 2021 haar tweede zege in Luik. Ze won dit jaar ook al de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser won de sprint voor de derde plaats.

Bij de vrouwen wist alleen Anna van der Breggen - nu haar ploegleider bij SD Worx - in 2017 de Ardense hattrick te verwezenlijken. Bij de mannen is alleen Philippe Gilbert (2011) en Davide Rebellin (2004) dit ooit gelukt.

Met nog 75 kilometer te gaan, ontstond er een serieuze kopgroep. Marlen Reusser (SD Worx), Amanda Spratt (Trek), Kasia Niewiadoma (Canyon/SRAM), Anna Henderson (Jumbo-Visma) en Esmée Peperkamp (DSM) hadden een kleine minuut voorsprong te pakken op het peloton. Reusser besloot er uiteindelijk alleen vandoor te gaan aan de voet van de Redoute.

Sneeuw voor de zon

34 kilometer voor de streep waagde Annemiek van Vleuten een aanval. Vollering zat in haar wiel en het Oranje-duo scheurde het peloton met hun tempo even uiteen. Koploopster Reusser liet zich echter niet gek maken en hield knap stand. Sterk nog: haar voorsprong groeide naar 1,5 minuut.

Maar die voorsprong verdween - door het sterke rijden van Vollering, Van Vleuten en Longo-Borghini - als sneeuw voor de zon. De beresterke Vollering reed weg, maar Longo Borghini gaf geen krimp. Het duo leek uit te gaan maken wie de zege ging pakken. En dat deed Vollering, die haar bijzondere hattrick compleet maakte.

En weer rollen de tranen bij Vollering na derde zege op rij

Ook in Luik hield Vollering het niet droog. De Nederlandse wielrenster bekroonde haar voorjaar dus met winst in Luik-Bastenaken-Luik, precies een week nadat ze in Limburg al de Amstel Gold Race had gewonnen en vier dagen na haar zege in de Waalse Pijl. Telkens was er veel dank voor haar ploeggenoten van SD Worx, de ploeg die met veertien overwinningen het vrouwenpeloton in een ijzeren greep heeft.

„Ik kan het niet geloven. Ik ben mijn ploeggenoten zo dankbaar en zo trots”, stamelde Vollering, de tranen wegvegend. Eenmaal op het podium weerklonk het volkslied en werden de ogen weer vochtig. Winnen went blijkbaar niet voor de 26-jarige, in Pijnacker opgegroeide renster. „Ik wilde dit zo graag. Hoe vaak krijg je de kans om achter elkaar deze drie wedstrijden te winnen.”