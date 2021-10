Wout Weghorst heeft corona en mist Champions League-duel

De 29-jarige Oranje international kreeg zondag klachten. Een test wees daarna uit dat Weghorst het virus heeft opgelopen. „De spits is besmet geraakt met het coronavirus en zal voorlopig niet beschikbaar zijn. Weghorst klaagde zondag over symptomen, waarna een uitgevoerde test een positieve uitslag gaf. De 29-jarige spits is direct thuis in quarantaine gegaan. Alle andere tests die zondag en maandag zijn uitgevoerd waren negatief”, laat Wolfsburg weten.

Kritiek

Afgelopen december liet Weghorst zich via sociale media nog uit over het virus en het vaccin. „Stel je voor dat er een vaccin is dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen, tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt”, schreef hij toen.

Hij raakte daarna in opspraak en werd overspoeld met kritiek. In een reactie liet hij later weten dat hij niemand wilde beledigen. „Ik bied mijn excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen heb, zeker voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Ik heb het zeker niet zo bedoeld. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is van belang om kritisch te kijken naar het coronavirus én de vaccinaties. Daar gaat het om. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst. Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is in mijn optiek de beste beslissing.”

Weghorst werd zaterdag nog door coach Mark van Bommel gepasseerd in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Union Berlin. Twintig minuten voor tijd mocht hij invallen, maar een nederlaag kon niet meer worden voorkomen.

Wolfsburg speelt woensdag om 18.45 uur tegen RB Salzburg.