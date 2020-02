Sport Kort: Goed begin shorttrackers in wereldbeker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Shorttrack: Sterk begin Nederlanders in wereldbeker

12.08 uur: Sven Roes heeft zich bij zijn debuut in de wereldbeker meteen laten zien. Op de eerste van twee 1500 meters die in Dresden worden verreden plaatste de 20-jarige Fries zich voor de halve finales. Dat deed Roes door zijn kwartfinale te winnen. Ook Itzhak de Laat plaatste zich voor het vervolg op zaterdag.

Roes werd begin vorige maand verrassend Nederlands kampioen en debuteerde op de EK shorttrack als lid van de aflossingsploeg.

Bij de vrouwen kwalificeerden Rianne de Vries en Yara van Kerkhof zich voor de halve finales op de 1500 meter. Zowel de mannen als de vrouwen rijden vrijdag nog een kwartfinale voor de tweede 1500 meter. Daarin komen onder anderen Suzanne Schulting en opnieuw Roes in actie. Bij iedere wereldbekerwedstrijd is er telkens één afstand die twee keer wordt verreden.

Sabrina van der Sloot Ⓒ Hollandse Hoogte

Waterpolo: Oranje-dames zonder sterspeelster naar World League

12.03 uur: De Nederlandse waterpolosters hervatten de World League zonder Sabrina van der Sloot. De 28-jarige Van der Sloot, in 2018 uitgeroepen tot beste waterpoloster ter wereld, krijgt net als haar clubgenotes Dagmar Genee en Vivian Sevenich rust van bondscoach Arno Havenga. De drie internationals van Oranje zijn met UZSC op pad voor het eerste duel met Kirisji in de kwartfinales van de Euro League, zaterdag in Rusland.

Oranje speelt dinsdag in Limoges tegen Frankrijk. Havenga heeft de 19-jarige Maxine Schaap voor het eerst opgeroepen. De waterpolosters grepen vorige maand bij het EK in Boedapest naast de medailles en ook naast een ticket voor de Olympische Spelen. Ze hebben nog één kans om zich te plaatsen voor Tokio, volgend maand op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Triëst.

De mannen van bondscoach Harry van der Meer spelen dinsdag tegen Kroatië. Van der Meer neemt in vergelijking met de EK-selectie een aantal andere spelers mee naar Varazdin, waar Oranje na de eerdere nederlaag tegen olympisch kampioen Servië (7-12) moet winnen om door te gaan in de World League. De mannen hebben eind maart nog één kans om Tokio te halen op het OKT in Rotterdam.

Golf: Nederlands succes in Australië

09.46 uur: Twee van de drie Nederlandse golfers die meedoen aan het ISPS Handa Vic Open in de Australische stad Geelong hebben de ’cut’ gehaald. Lars van Meijel staat met een totaal van 135 slagen na twee dagen op de gedeelde dertiende plaats. Hij heeft vijf slagen achterstand op de Franse leider Robin Sciot-Siegrist.

Wil Besseling mag ook meedoen aan de laatste twee rondes. Hij staat met 136 slagen op de gedeelde 21e plaats. Darius van Driel haalde de schifting niet. Van Driel liep vrijdag een wisselvallige ronde, waarin hij weliswaar zes birdies sloeg, maar ook vijf bogeys en zelfs één dubbele moest invullen op zijn scorekaart. Met een totaal van 144 slagen zit het toernooi er voor hem op.

Van Meijel veroverde afgelopen jaar net als Van Driel een vaste speelkaart voor de Europese Tour. Besseling heeft geen vast startbewijs, maar hij mag meedoen aan de wat kleinere toernooien van de Tour zoals in Geelong, waar ook de vrouwen van de LPGA Tour spelen. Anne van Dam staat na twee rondes van 71 slagen op de gedeelde 48e plaats. Ze heeft tien slagen achterstand op de Zweedse koploopster Madelene Sagström.

Russell Westbrook Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Mooie mijlpaal Westbrook in NBA

08.01 uur: Basketballer Russell Westbrook heeft Houston Rockets in de NBA naar een overwinning op Los Angeles Lakers geleid: 121-111. De 31-jarige Amerikaan blonk uit met 41 punten. Westbrook doorbrak tijdens het duel tevens de grens van 20.000 punten in de NBA.

Westbrook, die vorig jaar Oklahoma City Thunder verruilde voor de Rockets, staat nu op 20.007 punten. Hij neemt daarmee de 46e plaats in op de topscorerslijst aller tijden, die wordt aangevoerd door Kareem Abdul-Jabbar (38.387). LeBron James, de sterspeler van de Lakers, staat op plek drie met 33.746 punten. James kwam tegen de Rockets tot 18 punten en 15 assists, ploeggenoot Anthony Davis gooide 32 punten bij elkaar. Ze konden samen niet voorkomen dat de Lakers hun twaalfde nederlaag van dit seizoen incasseerden. Met 38 zeges staat de ploeg uit LA nog wel bovenaan in het westen, maar Los Angeles Clippers, Denver Nuggets (beide 36 overwinningen) en de Rockets (33) komen er aan.

Milwaukee Bucks, de koploper in het oosten, boekte tegen Philadelphia 76ers de 44e zege: 112-101. Giannis Antetokounmpo blonk uit met 36 punten en 20 rebounds.

Wielrennen: Hofland opnieuw geklopt tijdens sprint bij Herald Sun Tour

07.57 uur: Moreno Hofland heeft in de Herald Sun Tour weer naast een overwinning gegrepen. De Nederlandse sprinter van EF Pro Cycling eindigde als vierde in de derde etappe, een rit over bijna 120 kilometer tussen Bright en Wangaratta. Hofland was eerder derde geworden in de eerste etappe.

De 28-jarige Brabander moest toen de Italiaan Alberto Dainese (eerste) en Kaden Groves uit Australië (tweede) voor zich dulden. Dat gebeurde vrijdag weer in de tweede massasprint van deze week in de Herald Sun Tour. Dit keer ging de zege naar Groves, de 21-jarige sprinter van Mitchelton-Scott. De eveneens 21-jarige Dainese eindigde als tweede. Diens Australische teamgenoot Jai Hindley van Sunweb behield de leiding in het algemeen klassement. Hindley won donderdag de tweede etappe met aankomst bergop in Falls Creek.