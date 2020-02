Sport Kort: Mooie mijlpaal Westbrook in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Russell Westbrook Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Mooie mijlpaal Westbrook in NBA

08.01 uur: Basketballer Russell Westbrook heeft Houston Rockets in de NBA naar een overwinning op Los Angeles Lakers geleid: 121-111. De 31-jarige Amerikaan blonk uit met 41 punten. Westbrook doorbrak tijdens het duel tevens de grens van 20.000 punten in de NBA.

Westbrook, die vorig jaar Oklahoma City Thunder verruilde voor de Rockets, staat nu op 20.007 punten. Hij neemt daarmee de 46e plaats in op de topscorerslijst aller tijden, die wordt aangevoerd door Kareem Abdul-Jabbar (38.387). LeBron James, de sterspeler van de Lakers, staat op plek drie met 33.746 punten. James kwam tegen de Rockets tot 18 punten en 15 assists, ploeggenoot Anthony Davis gooide 32 punten bij elkaar. Ze konden samen niet voorkomen dat de Lakers hun twaalfde nederlaag van dit seizoen incasseerden. Met 38 zeges staat de ploeg uit LA nog wel bovenaan in het westen, maar Los Angeles Clippers, Denver Nuggets (beide 36 overwinningen) en de Rockets (33) komen er aan.

Milwaukee Bucks, de koploper in het oosten, boekte tegen Philadelphia 76ers de 44e zege: 112-101. Giannis Antetokounmpo blonk uit met 36 punten en 20 rebounds.

Wielrennen: Hofland opnieuw geklopt tijdens sprint bij Herald Sun Tour

07.57 uur: Moreno Hofland heeft in de Herald Sun Tour weer naast een overwinning gegrepen. De Nederlandse sprinter van EF Pro Cycling eindigde als vierde in de derde etappe, een rit over bijna 120 kilometer tussen Bright en Wangaratta. Hofland was eerder derde geworden in de eerste etappe.

De 28-jarige Brabander moest toen de Italiaan Alberto Dainese (eerste) en Kaden Groves uit Australië (tweede) voor zich dulden. Dat gebeurde vrijdag weer in de tweede massasprint van deze week in de Herald Sun Tour. Dit keer ging de zege naar Groves, de 21-jarige sprinter van Mitchelton-Scott. De eveneens 21-jarige Dainese eindigde als tweede. Diens Australische teamgenoot Jai Hindley van Sunweb behield de leiding in het algemeen klassement. Hindley won donderdag de tweede etappe met aankomst bergop in Falls Creek.