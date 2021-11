Jubelstemming Ajax verdwijnt door dramatische remise tegen Go Ahead

Go Ahead presenteerde zich dit seizoen tot dusverre als een geduchte tegenstander en bezette na drie zege op een rij een knappe tiende plaats in de Eredivisie. En ook nu presenteerde het zich goed in de Johan Cruijff Arena. Ajax - zonder Steven Berghuis (fysiek malheur) en Ryan Gravenberch (bank), maar met Davy Klaassen en Mohamed Kudus - had moeite om de hechte paars gekleurde defensie open te spelen.

Pas rond na een minuut of twintig besloot de thuisploeg maar eens het doel van Warner Hahn onder vuur te nemen, maar beide schoten werden geblokt. Pas na klein een halfuur was er een eerste uitgespeelde kans, maar Sébastien Haller moest de voorzet van Dusan Tadic met zijn knie nemen. Een paar minuten later kreeg de Serviër in de kluts de bal van de spits, maar al vallend en uit de draai zag hij zijn poging gekeerd worden.

Onbezonnen geel

Maar Ajax creëerde simpelweg te weinig. Dat resulteerde enkele minuten voor rust in een gele kaart voor Lisandro Martínez, die zijn frustraties uitte via een onbezonnen tackle. Een 0-0-ruststand was het gevolg en het meeste geluid in Amsterdam was er op dat moment nog altijd gemaakt voor Matthijs de Ligt, die voor de wedstrijd afscheid nam van het publiek.

Ook na rust regende het geen kansen, terwijl de Ajacieden zich makkelijk lieten frustreren door de compact spelende spelers van Go Ahead Eagles, die vanaf het begin hun tijd namen. De goede sfeer van de overtuigende plaatsing voor de achtste finales van de Champions League verdween daardoor langzaam uit de Arena.

Lisandro Martínez troeft Giannis Botos af. Ⓒ ProShots

Go Ahead kwam zelden van de eigen helft af, maar vuurde na twintig minuten in het tweede bedrijf dan toch een keer op Remko Pasveer. De doelman pakte het schot van Marc Cardona. Bij Ajax waren ondertussen Gravenberch en Mohamed Daramy in de ploeg gekomen. Dat zorgde wel voor wat nieuwe energie, want niet veel later moest Hahn zijn belangrijkste redding tot dat moment verrichten op een uithaal van Martínez. Even later knalde Daramy naast, na goed terugleggen van Klaassen.

Bal op de paal

Het ontbrak de ploeg ook aan het nodige geluk, want de kansen kwamen er uiteindelijk wel. Zo kreeg Klaassen een kwartier voor tijd een vrije kopkans, maar de paal stond in de weg. Even later zag de aanvallende middenvelder zijn inzet vanaf een meter of elf gekeerd worden. Vervolgens werd een kopbal van Martínez van de lijn gehaald, waarna de rebound van Danilo gekeerd werd door Hahn. Ook Daramy zag zijn kopbal op het dak van het doel belanden. Aan de andere kant ontsnapte Cardona even aan de aandacht, maar Pasveer redde goed.

De druk van Ajax nam vervolgens geen seconde meer af, maar het lukte het elftal van Erik ten Hag simpelweg niet om de ban te breken. Net zoals vorige week in Almelo eindigde de wedstrijd in 0-0.

Het levert de unieke situatie op dat Ajax nu negen verliespunten heeft, terwijl het maar twee doelpunten heeft moeten incasseren. Dat is 4,5 verliespunt per tegengoal.