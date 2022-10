AZ-coach Pascal Jansen: ‘Wat dat betreft zijn we niet zo labiel’

Desondanks blijft de club uit Alkmaar met negen punten uit vier duels ‘gewoon’ koploper in Groep E van de Conference League, stelde Jansen. ,,Nou ja, gewoon… We hebben daar schade opgelopen en dat gaan we over twee weken proberen te herstellen”, aldus de coach na thuiskomt in eigen land. ,,Maar nú staat het vizier volledig gericht op Feyenoord.”

De zeperd op Cyprus betekende voor zijn ploeg de eerste nederlaag in een reeks van zestien wedstrijden, uitgerekend drie dagen voor het thuisduel met Feyenoord. Een gevoelig tikje, waardoor er voor Jansen op het mentale vlak wellicht werk aan de winkel is? ,,Nee hoor, ik hoef dat niet uit hun hoofd te praten”, aldus de coach. ,,Wat dat betreft zijn we niet zo labiel.”

Lessen trekken

Tenslotte was het ook pas de tweede nederlaag van het seizoen, waarin AZ al negentien maal officieel in actie kwam. Jansen: ,,We hebben een prima reeks achter de rug waar we trots op zijn. Daarom kijken we ook uit naar de wedstrijd tegen Feyenoord, waarin we ons kunnen meten met goede ploeg. Maar we trekken uiteraard lessen uit de wedstrijd van gisteren en zullen proberen om ons te verbeteren.”

Bekijk ook: Speciale actie voor Donny van Iperen

Met de rentree van Jesper Karlsson en de inzetbaarheid van spits Jens Odgaard en Riechedly Bazoer zal Jansen met het samenstellen van zijn basiselftal voor zondag harde noten moeten kraken. Dat zal geen makkelijke opgave zijn. ,,Dat is het lot van een teamsport. En dan ben ik degene die de keuzes moet maken. Die zullen altijd in het belang van het team zijn.”

Feyenoord: ‘Redelijk gedaan’

Ook Feyenoord kwam donderdag Europees in actie en speelde gelijk tegen FC Midtjylland (2-2). Wat vindt Jansen eigenlijk van het nieuwe elftal van zijn AZ-voorganger Arne Slot? ,,Een interessante ploeg. Er is daar afgelopen zomer heel wat gebeurd, met spelers die zijn vertrokken en zijn gekomen. Volgens mij hebben ze vijftien nieuwe spelers aangetrokken.”

Waardoor de trainersstaf van de Rotterdammers overuren moet maken om er een ingespeeld elftal van te maken, weet ook Jansen. ,,Het is in ieder geval zaak dat zij een succesvolle ploeg gaan opbouwen. Wij weten uit ervaring dat zoiets gaat met vallen en opstaan. Maar goed, je wil natuurlijk liever op je benen blijven staan, dan dat je vaak valt. Maar dat hoort er wel bij als je aan het bouwen bent.”

Tactisch foefje

AZ kende een droomopening van het seizoen, die na negen speelrondes leidde tot de koppositie. Wat vindt de AZ-trainer van de start van Feyenoord? ,,Redelijk. Maar het is een feit dat ze een goede selectie hebben met goede spelers.”

Bekijk ook: Apollon Limassol maakt einde aan zegereeks AZ

Jansen wil een topploeg nog wel eens proberen te verassen met een tactisch foefje, zoals in de gewonnen derby tegen Ajax. Of hij zondag (16.45 uur) tegen Feyenoord ook een konijn uit de hoge hoed gaat toveren? ,,We kijken voornamelijk naar onszelf”, zegt Jansen. ,,Soms doen we een ‘nuance-aanpassing’, om er zelf beter van te worden. Dat is goed gelukt tegen Ajax. Nu gaan we kijken wat het beste voor zondag is.”