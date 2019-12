NAC zet Brood aan de kant, dochter woedend

De 57-jarige Brood trad in maart van dit jaar aan bij NAC en slaagde er niet in de club voor de eredivisie te behouden. NAC begon het seizoen goed met de winst van de eerste periodetitel, maar is inmiddels afgezakt naar de zesde plaats van de ranglijst. De achterstand op koploper SC Cambuur is al opgelopen tot 11 punten.

In een verklaring op de website laat NAC Breda weten dat de tegenvallende resultaten de aanleiding zijn om niet verder te gaan met Brood. Daarnaast vindt de club dat er onvoldoende ontwikkeling was met de spelers en het team. Ook was er te weinig vertrouwen bij de directie en de spelersgroep om in de huidige samenstelling het seizoen samen af te maken.

Bekijk ook: NAC neemt afscheid van zestien spelers

Over het ontslag op oudjaarsdag zegt algemeen directeur Luuc Eisenga: „We beseffen ons dat het tijdstip van het afscheid verre van ideaal is, maar door omstandigheden was een persoonlijk gesprek op een eerder tijdstip helaas niet mogelijk.”

Voorlopig neemt Willem Weijs de rol van interim-trainer op zich. Hij zal NAC samen met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar op een trainingskamp in Portugal leiden. Weijs werkte eveneens als assistent onder Brood.

Enge club

Roxenne Brood was niet zo diplomatisch als haar vader. „Wat ben ik blij dat je weg bent daar bij die enge club! Nu kun je weer ademhalen. Met die twee directeuren viel ook niet te werken vanaf het begin, heb alles meegekregen binnen de deuren dus dit zeg ik niet zomaar. Je hebt het lang uitgehouden met ze, iets wat ik niet zou kunnen, respect.”

„Spelers gehaald door hen zonder dat je mocht meebeslissen en alles wat jij aangaf werd van tafel geveegd. En dan vinden ze het gek dat er zo’n resultaat wordt behaald. Wat moet je met zulke spelers die niet eens kunnen samenwerken met elkaar en dus ook niet als team kunnen opereren? We zullen zien waar ze aan het eind van het seizoen staan, en of ze dan wel promoveren. En zo wel, zal het vast weer aan de nieuwe trainer liggen. Wat een wereldje. Gelukkig nieuwjaar allemaal! Houdoe en bedankt!”