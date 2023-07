Premium Het beste van De Telegraaf

Op jacht naar Martina Wordt Raphael Bouju (21) de snelste Nederlander ooit?

Door Willem Held

„Ik moet geduld hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat ik de tijden van Churandy kan verbeteren”, zegt de 21-jarige Raphael Bouju. Ⓒ FOTO’S Ronald Hoogendoorn & ANP/HH

AMSTERDAM - Gaat er nog eens een Nederlandse sprinter opstaan die sneller is dan Churandy Martina ooit was? Ja, dat zou binnen afzienbare tijd Raphael Bouju wel eens kunnen zijn. Hij is pas 21 jaar oud en wil in de komende dagen in het Finse Espoo schitteren bij de EK voor atleten onder 23 jaar. „Ik moet geduld hebben, maar ben ervan overtuigd dat ik de tijden van Churandy kan verbeteren.”