Tom Dumoulin zonder verwachtingen naar Zwitserland

„Vooropgesteld, het resultaat is van ondergeschikt belang. Het is zijn eerste wedstrijd en Tom gaat zonder verwachtingen van start. Het is echt de bedoeling om wedstrijdritme op te doen.”

Dumoulin besloot in januari voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Hij nam de tijd voor bezinning en wilde goed nadenken over zijn toekomst. Dumoulin, die in 2017 als eerste Nederlander de Ronde van Italië won, bekende dat hij worstelde met de druk en verwachtingen.

"Tom zal wat dingen uitproberen in de tijdrit"

In mei maakte hij bekend zijn wielercarrière voort te zetten. Hij had het plezier in het fietsen teruggevonden en sprak de ambitie uit te willen presteren op de Olympische Spelen in Tokio. Hij rijdt de achtdaagse Tour de Suisse ook echt als voorbereidingswedstrijd. „Het is een halte onderweg naar Tokio en Tom moet vooral proberen deze koers goed door te komen. Hij zal wat dingen uitproberen in de tijdrit, dat weet ik, maar verder moet hij vooral weer ondergaan hoe het is om een etappekoers te rijden”, aldus Zeeman.

Niet kopman

Dumoulin is dan ook niet de kopman van het team. „Zeker niet. Het is vooral mooi dat hij er weer bij is. Ik snap dat het een bijzonder moment is, maar wij zijn al weer wat verder in het proces. Hij heeft goed getraind in de bergen en is zeker fit genoeg, maar ik verwacht niet dat hij meteen met de beste klimmers mee omhoog kan. Het is vooral belangrijk dat hij zich weer happy voelt op de fiets en er zin in heeft. Ik ben ook vooral blij voor hem, omdat ik weet hoe lastig hij het heeft gehad. Het is mooi om hem weer met plezier te zien fietsen. Zo benaderen wij deze koers.”

Tom Dumoulin hoopt namens Nederland te schitteren in de olympische tijdrit. Ⓒ HH/ANP

Olympische tijdrit

De Ronde van Zwitserland past goed in de voorbereiding op de olympische tijdrit, omdat de ronde twee individuele ritten tegen de klok in het etappeschema heeft. De eerste etappe is een vlakke tijdrit van 10,9 kilometer in Frauenfeld, de zevende en voorlaatste etappe is een tijdrit van 23,3 kilometer naar Andermatt met 600 hoogtemeters. „Tom zal die tijdritten gebruiken om een en ander uit te proberen, zoals de indeling. En verder moet hij vooral weer voelen hoe het is om in het peloton te rijden. Daar kun je vooraf weinig over zeggen.”

Klassement

Met Sam Oomen, de Australiër Chris Harper en Antwan Tolhoek heeft Jumbo-Visma mannen die een goed klassement kunnen rijden. „Tom maakt natuurlijk wel deel uit van de ploeg. Het koersverloop zal bepalen welke rol hij eventueel moet spelen, maar dat is aan de ploegleiders in de koers. Die zullen bepalen wat nodig is, maar altijd in overleg met de renners. Daar zijn we heel open in.”