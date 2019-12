Ali B (rechts) met Badr Hari tijdens een etentje. Ⓒ Instagram

In aanloop naar het titelgevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari spart Telesport in ’Vijf Ronden Met’ met een bekende volger of fan van het kickboksen. Vandaag vijf vragen aan rapper en televisiepersoonlijkheid Ali B, die zeer uitkijkt naar de partij van zaterdag.