Emotionele Willem II-trainer Hofland na degradatie: ’Leegte en verdriet’

„De teleurstelling en emotie zijn megagroot”, zei trainer Kevin Hofland, zichtbaar vechtend tegen de tranen. „We wisten van tevoren dat we afhankelijk waren van andere wedstrijden.”

Willem II versloeg voor eigen publiek FC Utrecht met 3-0, maar door de zeges van Fortuna Sittard bij NEC (0-1) en Sparta Rotterdam bij Heracles Almelo (1-3) bleef de ploeg van Hofland op de zeventiende plaats staan. „De jongens hebben er alles aan gedaan. Vooraf zeiden we tegen elkaar: we moeten onze plicht doen en zorgen dat we winnen, wat er ook gebeurt. Het is enorm teleurstellend en zuur dat het dan niet genoeg is.”

Hofland, die in maart de ontslagen Fred Grim opvolgde, kreeg bij ESPN de vraag wat hij nu voelt. „Leegte, emotie, verdriet. Complimenten aan de fans, voor hoe ze ons vandaag hebben onthaald en gesteund. Ook na afloop zongen ze ons toe. We gaan ervoor om volgend seizoen terug te komen in de Eredivisie.”