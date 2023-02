Femke Bol maakt opvallend uitstapje op FBK Games in Hengelo

Haar start op de 400 meter in Hengelo is opvallend, omdat Bol zich dit zomerseizoen vooral zegt te willen concentreren op de 400 meter horden, de discipline waarmee ze olympisch brons in 2021 en WK-zilver en EK-goud mee in 2022 veroverde. Op de wereldkampioenschappen in augustus in Boedapest doet ze dan ook de 400 meter horden, naast de 4x400 meter estafette.

Bol loopt graag voor haar Nederlandse fans

„Ik heb enorm veel zin om dit jaar weer aan de start van de FBK Games te staan”, laat Bol weten. „Dit keer zelfs zonder horden, net zoals mijn eerste keer in het hoofdprogramma. Ik kan niet wachten om weer in een vol stadion in Nederland met hulp van mijn fans hard te lopen.” Haar coach Laurent Meuwly noemt de keuze voor de 400 meter in Hengelo een logische. „Het past ideaal in haar programma in aanloop naar de wereldkampioenschappen.” Haar wedstrijdprogramma voor komende zomer staat overigens nog lang niet vast, maar naar verwachting zal ze net als in 2021 en 2022 dikwijls te zien zijn bij de prestigieuze Diamond Leaguewedstrijden, en dan vrijwel uitsluitend op de 400 horden, de discipline waarop ze sinds 2021 in de Diamond League al dertien keer won en in beide jaren de eindzege op haar naam schreef.

Meeting director Ellen van Langen is ontzettend blij met de komst van Bol naar de FBK Games. „Na haar unieke prestatie en wereldrecord tijdens de NK indoor zien we haar graag een 400 meter lopen in Hengelo. Ze zal dit jaar heel selectief zijn in het lopen van deze afstand, en wij zijn daarom erg blij dat ze hiervoor Hengelo uitgekozen heeft.”

Wereldrecord 400 meter lijkt nog ver weg

Alle ogen in Hengelo zullen gericht zijn op de klok als ze over de finish komt, want in 2022 liep ze slechts twee wedstrijden op deze afstand, waaronder haar winnende race tijdens de Europese kampioenschappen in München. Haar tijd en persoonlijk record stelde ze toen op 49.44, inmiddels een stuk langzamer dan haar wereldindoorrecord van 49.26 op de krappe indoorbaan, waar tijden op deze afstand vrijwel altijd minimaal een seconde langzamer zijn dan in de buitenlucht.

Femke Bol met wereldrecord op de 400m tijdens de tweede dag van de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek. Ⓒ ANP/HH

Als Bol in Hengelo over ruim drie maanden in dezelfde vorm steekt als nu ligt een persoonlijk record voor de hand. Net als het oude wereldindoorrecord van de Tsjechoslowaakse Jarmila Kratochvilova uit 1982 stamt het outdoorrecord ook uit de roemruchte jaren ’80, waarin atleten uit het voormalige Oostblok dikwijls verboden middelen werden toegediend. Dat geldt zeker ook voor atleten uit de DDR-republiek, waaronder Marita Koch die in 1986 het wereldrecord op de 400 meter liep in 47.60 en over nam van de eerder genoemde Kratochvilova. Ondanks dat Koch net als Kratochvilova nooit betrapt is op doping worden hun prestaties besmet genoemd.

Cleane tijden

„Je wil cleane tijden, het voelde oneerlijk, maar ik heb er nooit tijd aan willen verspillen. Het is mooi dat ik die 49.59 van de Tsjechoslowaakse nu verbroken heb”, zei Bol na haar wereldindoorrecord. Het outdoorrecord staat 37 jaar later nog steeds in de boeken, en lijkt nóg onaantastbaarder dan het oude wereldindoorrecord. Bol liep in Apeldoorn zeventiende van een seconde van haar oude persoonlijk record van eerder deze winter af en verbeterde zich vergeleken met haar beste tijd uit 2022 met 1.04 seconde.

Naast Bol heeft haar grote concurrente op de 400 meter horden, de Amerikaanse Sydney McLaughlin aangekondigd dit jaar geregeld op de 400 meter te willen gaan starten. Zij liep nog minder vaak dan Bol de 400 meter en heeft een persoonlijk record van 50.07 uit 2018 staan. Ze was toen pas 18 jaar. De wereldrecordtijd van 47.60 lijkt voorlopig nog buiten schot te blijven, maar met beide wereldrecordhoudsters Bol én McLaughlin, Bol op de 400 meter indoor en de Amerikaanse op de 400 meter horden (50.68), lijkt niets meer zeker.

Vol stadion

Bol was na haar recordrace In Omnisport Apeldoorn vol lof over de duizenden toegestroomde duizenden toeschouwers. Ze sprak toen over ’de juiste ambiance met al dat publiek om deze wedstrijd op te hypen’. De organisatie in Hengelo hoopt vanzelfsprekend op volle tribunes. De FBK Games is dan ook de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland. Met Bol hebben ze alvast de publiekslieveling van dit moment in huis. Vandaag vertrekt Bol met de andere 32 leden van het Nederlands team naar de Europese indoorkampioenschappen, die van 2 tot en met 5 maart in Istanbul worden gehouden. Ze is daar vanzelfsprekend favoriete op de 400 meter, waar ze titel uit 2021 verdedigt. Hetzelfde geldt voor de 4x400 meter, mede dankzij snelle teamgenoten als Lieke Klaver en Lisanne de Witte.