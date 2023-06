Rutte en leiders België en Duitsland gaan vol voor WK vrouwenvoetbal

„Nu is het tijd om de (voetbal)wereld te verenigen in het centrum van Europa en van het WK een duurzaam festival van voetbal, vrede, vrijheid en vreugde te maken”, stellen de Rutte, Alexander De Croo (België) en Olaf Scholz (Duitsland) in een gezamenlijke verklaring. „De regeringen van België, Nederland en Duitsland beloven de Belgische voetbalbond (RBFA), de KNVB en de Duitse voetbalbond (DFB) te steunen in hun grootse en ambitieuze plannen.”

Naast de combinatie van Nederland, België en Duitsland hebben ook Brazilië, Zuid-Afrika en de combinatie VS/Mexico zich kandidaat gesteld om het WK van 2027 te mogen organiseren. Op het FIFA-congres in mei van volgend jaar wordt bepaald waar het WK over vier jaar gaat plaatsvinden.

Dit jaar wordt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden. Het toernooi begint op 20 juli.