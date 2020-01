Winnend Liverpool doet het wéér in de slotfase

Het zag er lang naar uit dat de koploper een gelijkspel moest toestaan in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, maar in de slotfase bracht Roberto Firmino alsnog de drie punten binnen. De ploeg van trainer Jürgen Klopp, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum als vaste krachten, bouwde zijn voorsprong in de stand verder uit en heeft 16 punten meer dan eerste achtervolger Manchester City.

Jordan Henderson zette Liverpool al vroeg in de wedstrijd met 1-0 voor, maar de ploeg wist de voorsprong niet uit te bouwen. Wolverhampton drong steeds meer aan en dat leidde kort na rust tot de gelijkmaker van Raúl Jiménez. Liverpool moest zelfs alles op alles zetten om er meer uit te halen dan een gelijkspel. Het kon uiteindelijk vertrouwen op de trefzekere Braziliaan Firmino, die in de 84e minuut toesloeg.