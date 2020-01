Vitesse kegelt Heracles uit bekertoernooi

Oussama Tannane en Tim Matavz vieren feest na de 0-2 van Vitesse. Ⓒ ANP Sport

Vitesse heeft voor het tweede seizoen op rij Heracles Almelo uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. De Arnhemse club zegevierde in Twente met 2-0. In oktober 2018 was de uitslag hetzelfde.