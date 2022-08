US Open-vloek duurt ook in 2022 voort voor Halep

„Ik ben heel blij, dit was onmogelijk voor mij”, zei de 20-jarige Snigur, terwijl ze tegen de tranen vocht. „Ik ben erg nerveus, maar ik wil Simona bedanken voor deze geweldige ervaring.” Snigur werd door het publiek in het Louis Armstrong Stadium getrakteerd op een staande ovatie. Ze deed nooit eerder mee aan een grandslamtoernooi.

De 30-jarige Halep, die in de derde set nog terugkwam van 5-2 tot 5-4, gold als een outsider voor de titel in New York. Twee weken geleden schreef ze het grote WTA-toernooi van Toronto op haar naam. Halep haalde op alle grandslamtoernooien al eens de finale, behalve op de US Open. In 2015 reikte ze tot de halve eindstrijd.