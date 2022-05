Speelt Bijlow de finale? Feyenoord-goalie traint mee in Portugal

Kopieer naar clipboard

Justin Bijlow in de aangename Portugese zon Ⓒ ANP/HH

Doelman Justin Bijlow is met Feyenoord aan een training in het Portugese Lagos begonnen. De club uit Rotterdam bereidt zich tot en met zaterdag in de Algarve voor op de finale van de Conference League van komende woensdag tegen AS Roma in Tirana.