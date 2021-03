Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Van den Berg naar halve finales Grand Slam

11.57 uur: Geke van den Berg heeft op de Grand Slam in Tbilisi de halve finales bereikt. De 25-jarige Gelderse begon in de klasse tot 63 kilogram met een ’bye’ in de eerste ronde en boekte daarna drie overwinningen. In de kwartfinales tegen de Britse Lucy Renshall viel de beslissing pas in de ’golden score’.

Van den Berg pakte twee jaar geleden zilver in Tbilisi. Ze moest het toen in de finale afleggen tegen landgenote Sanne Vermeer, die nu ontbreekt in Tbilisi. De Nederlandse judobond heeft Juul Franssen in deze gewichtsklasse al aangewezen voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.

In de klasse tot 70 kilogram werden Donja Vos en Margit de Voogd, die beiden debuteerden op een Grand Slam, al snel uitgeschakeld. De enige mannelijke Nederlandse deelnemer, Tornike Tsjakadoea, verloor vrijdag in de klasse tot 60 kilogram de strijd om het brons.

Voetbal: Bryan Ruiz en Keylor Navas verliezen lasterzaak

11.51 uur: De Costa Ricaanse internationals Keylor Navas, Bryan Ruiz en Celso Borges hebben de rechtszaak verloren die ze hadden aangespannen tegen twee oud-bestuurders van de nationale bond. Navas, Ruiz en Borges waren naar de rechter gestapt, omdat bondsofficials hen er in 2014 van zouden hebben beschuldigd met opzet interlands te verliezen om zo voormalig bondscoach Jorge Luis Pinto richting de uitgang te werken.

De drie toonaangevende internationals, die onder leiding van Pinto met Costa Rica op het WK van 2014 de kwartfinales haalden, vonden dat hun naam en reputatie daarmee werden besmeurd. Ze beschuldigden de toenmalige bestuurders van de bond van laster. Ze eisten een schadevergadering van 35 miljoen Chileense peso, omgerekend zo’n 40.000 euro.

Volgens de rechtbank in San Jośe is er geen bewijs dat de bondsbestuurders daadwerkelijk hebben gezegd dat de internationals met opzet wedstrijden verloren om van Pinto af te komen. Volgens de voetballers was dat gebeurd tijdens onderlinge vergaderingen, maar daar zijn geen notulen van gemaakt.

Wielrennen: Gaviria maand aan de kant met polsbreuk

10.09 uur: De Colombiaan Fernando Gaviria heeft bij een val in de E3 Saxo Bank Classic een polsbreuk opgelopen. Uit röntgenonderzoek bleek dat een stukje bot is afgebroken. Volgens Team Emirates kan de sprinter zeker een maand niet koersen. Hij zou wel weer snel kunnen gaan trainen.

De 26-jarige Colombiaan ging vrijdag onderuit in de Belgische eendagskoers. In het ziekenhuis bleek dat Gaviria daar een breuk aan over heeft gehouden. „Dit is niet een foto die ik graag wil publiceren, maar dit hoort ook bij het wielrennen”, schreef de sprinter op Instagram bij de röntgenfoto.

Gaviria, winnaar van twee etappes in de Tour de France en vijf in de Giro, wacht nog op zijn eerste zege van het seizoen. Hij kwam de afgelopen weken in actie in onder meer Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. De Colombiaan is de beoogde kopman van Team Emirates in mei bij de Ronde van Italië. Gaviria moet zijn ploeg daar aan ritzeges gaan helpen.

Basketbal: Eerste zege Los Angeles Lakers zonder geblesseerde James

08.18 uur: De Los Angeles Lakers kunnen het toch ook zonder LeBron James. Na vier nederlagen op rij boekte de kampioen van de NBA tegen Cleveland Cavaliers eindelijk weer een overwinning: 100-86. De 36-jarige James liep vorige week een enkelblessure op in het duel met Atlanta Hawks en staat voor onbepaalde tijd aan de kant.

De Lakers verloren het duel met de Hawks, waarin James in het tweede kwart zijn rechterenkel verstuikte. Zonder de Amerikaanse topbasketballer moest de ploeg uit LA het daarna ook afleggen tegen Phoenix Suns, New Orleans Pelicans en Philadelphia 76ers. Tegen de Cavaliers, de oude club van James, slaagden de Lakers er eindelijk in het gemis van hun leider op te vangen. Montrezl Harrell was de topscorer met 27 punten. De Lakers staan nu met 29 overwinningen tegenover zeventien nederlagen op de vierde plaats in het westen.

Koploper Utah Jazz boekte tegen Memphiz Grizzlies de 33e zege van het seizoen: 117-114. Donovan Mitchell gooide 35 punten bij elkaar. James Harden leidde Brooklyn Nets met 44 punten naar een overwinning op Detroit Pistons (113-111). De Nets staan tweede in het oosten.