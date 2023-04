Feyenoord voetbalt achter netten in De Kuip omdat het nodig is

„Het blijft zonde, maar bij de huidige situatie in De Kuip is dit nodig”, denkt Te Kloese. „De KNVB gaat wedstrijden eerder staken na problemen met fans. We zijn dit seizoen sportief met iets moois bezig en nemen geen enkel risico. We blijven de situatie analyseren en hopelijk zijn er geen andere maatregelen nodig.”

Feyenoord is vooralsnog de enige club in Nederland die langs het hele veld netten heeft opgehangen na de verscherpte maatregelen van de KNVB die scheidsrechters verplichten duels sneller te staken als er voorwerpen op het veld worden gegooid. „Maar toch zie ik het als een probleem van de hele maatschappij”, zegt trainer Arne Slot. „De samenleving wordt harder. Konden we de tijd soms maar vijftien jaar terugdraaien.”

Klaassen

Feyenoord kwam woensdag slecht in het wereldnieuws nadat Klaassen een hoofdwond had opgelopen. De middenvelder van Ajax werd geraakt door een voorwerp uit het publiek. De KNVB voerde een dag later verscherpte maatregelen in. Sindsdien is er nog geen duel gestaakt. Maar fans van FC Groningen probeerden vrijdag bussen met supporters van FC Utrecht aan te vallen. Ook op vrijdagavond mishandelden hooligans van PEC Zwolle jeugdige fans van FC Eindhoven met ijzeren staven.

"Ook dat kost weer geld"

De spelers van Feyenoord willen niet dat er nog meer spelers slachtoffer worden van agressieve fans in De Kuip. ’Gebruik je verstand en steun je club’, staat er op de shirts waarmee ze voor het duel met RKC het veld betreden. „Dat is een mooie actie”, zegt een fan die niet met zijn naam in de media wil. „Maar het is te gek voor woorden dat dit nodig is. Ik heb niets met Ajax maar je hoeft de spelers niet te bekogelen. Ik vond het wel opvallend hoe de politie en politiek reageerden. Doe liever iets en voer gewoon een voetbalwet in net als in Engeland. Daar blijkt dat keiharde straffen helpen. Dan hoeven we hier ook niet door een net naar een wedstrijd te kijken.”

De eenvoudig gewonnen wedstrijd tegen RKC (5-1) verloopt zonder vervelende incidenten. Fans steken ook geen vuurwerk af en uit de speakers van het stadion galmt geen opzwepende housemuziek. Komende donderdag komt AS Roma op bezoek voor een kwartfinale in de Europa League. Feyenoord moet dan de netten voor de televisiecamera’s weghalen van de UEFA en laat daarom een tribune met 2000 stoeltjes leeg. „Ook dat kost weer geld”, zegt Te Kloese. „Maar we denken dat het moet.”