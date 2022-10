Max Verstappen rijdt tijdens bandentest zevende tijd: ’Dat is nu iets grotere vraag’

De sessie stond in het teken van een bandentest van Pirelli, met het oog op het rubber van volgend jaar. Alleen Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo reden even op de reguliere banden van dit seizoen, omdat zij tijdens de eerste training niet in actie kwamen. Dat was dan ook de top-3; Leclerc was verreweg het snelst.

,,Ik reed ook nog eens op de hardste band, die we hier niet eens gebruiken, dus dat was nog vrij lastig. Maar we hebben het programma volgemaakt”, aldus Verstappen. ,,Zaterdag zien we hoe snel we zijn over één ronde. De long runs zijn een iets grotere vraag, omdat we dat niet hebben kunnen doen in de tweede training. Maar dat is voor iedereen hetzelfde.”

Bekijk ook: Tweede tijd Max Verstappen in eerste training in Austin

Zaterdag staat de derde training om 21.00 uur Nederlandse tijd op het programma. De kwalificatie begint om twaalf uur. ,,De eerste training was vrij goed, we probeerden daar wat dingen uit”, zei Verstappen, die het circuit op donderdag al ter voet verkende. ,,Ze hebben sommige delen van het circuit opnieuw geasfalteerd, ik wilde even zien hoe het eruitzag met de hobbels hier. En even lopen was sowieso geen slecht idee, nadat ik deze week wat steaks heb gegeten…”