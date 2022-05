Koninklijke entree Erik Ten Hag bij Manchester United

Dat gebeurde allemaal woensdagmiddag rond het middaguur pas. Opvallend was dat ze niet naar Manchester maar naar de Engelse hoofdstad vlogen. Wie echter bekend is met de organisatie van Manchester United weet dat in Londen Mayfair een mega-kantoor van United is gevestigd, waar het door Louis van Gaal zo verfoeide commerciële hart van de club zit.

Daar werkt de directie een groot deel van de week en daar heeft vaak topoverleg over miljoenendeals plaats. Ten Hag en Van der Gaag opereren vanaf het begin dus als een eenheid. De hoofdcoach betrekt zijn eerste assistent overal bij en dat maakt ook duidelijk dat de vroegere Engelse bondscoach en voormalige assistent van Sir Alex Ferguson, Steve McClaren, een minder prominente rol zal gaan bekleden.

McClaren wordt vooral betrokken bij het project United 2022 onder Ten Hag vanwege zijn kennis van de Engelse voetbalwereld, de contacten met managers, bestuurders en spelers. Bovendien vindt Ten Hag het wijs dat hij iemand in zijn staf heeft die de cultuur van de club kent.

Het heeft overigens nog weken geduurd voordat het contract van Van der Gaag, die ook naar tal van andere clubs in binnen- en buitenland kon als hoofdcoach, rond was. Maar daar is begin deze week een klap opgegeven. Van de oud-prof is door de warme woorden van veel jonge Ajax-spelers bekend dat hij het vermogen heeft om jonge spelers goed te begeleiden en te helpen ontwikkelen. Daarnaast is hij een talenwonder en dat is met de vele buitenlanders in de selectie een groot voordeel. Ten Hag heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt aan de leiding van Manchester United dat hij Van der Gaag mee wilde hebben en die krijgt nu dus een prominente rol. Waar hij bij Ajax vaak op de tribune zat, komt hij nu op de bank naast Ten Hag.

In Londen zal Ten Hag vooral besprekingen voeren over de invulling van de selectie. De club wil inspanningen verrichten en meer dan 140 miljoen euro investeren om hem de juiste start te geven. De namen van een aantal Ajacieden (Jurriën Timber, Antony) of ex-Ajacieden (Frenkie de Jong) liggen op tafel. Maar niet alles zal haalbaar zijn.

Verwacht wordt dat de opvolger van Ralf Rangnick ook het laatste duel tegen Crystal Palace in Londen live zal bijwonen en daarna richting Manchester zal gaan.