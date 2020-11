Wout Weghorst: ’Een fantastische avond’

„Zo wens je het als spits natuurlijk”, sprak de tukker na afloop. Weghorst heeft dit seizoen nu al zes keer gescoord in negen duels in de Duitse competitie. In de laatste vijf duels maakte hij vier doelpunten. „Voor mij persoonlijk is dit een fantastische avond, en voor ons allemaal natuurlijk.”

Weghorst geldt sinds zijn komst in 2018 als een van de makkelijkst scorende spitsen in de Bundesliga. Hij maakte in de afgelopen twee seizoenen respectievelijk zeventien en zestien treffers in competitieverband. De afgelopen twee seizoen produceerden alleen Robert Lewandowski van Bayern München en Timo Werner (inmiddels vertrokken naar Chelsea) meer goals dan de spits uit Borne.

„Ik had al het gevoel dat ik zou gaan scoren vandaag”, verklapte de voormalig speler van AZ, Heracles Almelo en FC Emmen. „Ik zei tegen een teamgenoot dat ik twee doelpunten zou maken. Dat gevoel moet ik zo lang mogelijk vasthouden.”