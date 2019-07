Madagaskar zet Afrika Cup op z’n kop

Hoe volgt u het toernooi?

„Voor de televisie. Ik heb een maand vakantie en die breng ik thuis in Den Haag door. Dan weten ze daar ook weer hoe ik eruit zie. Ik heb natuurlijk wel contact gehad met mensen van onze club en het leeft echt enorm op Madagaskar. De bekende taferelen van mensen die massaal de straat opgaan en toeterende auto’s. Het hele land staat op zijn kop, zeker na de sensationele 2-0 zege op het grote voetballand Nigeria. Daar had echt helemaal niemand rekening mee gehouden.”

Hoe verklaart u de opkomst van het Malagassische voetbal?

„Voetbal is gewoon enorm populair op Madagaskar, dat tot de tien armste landen ter wereld behoort. De kinderen hebben er geen Playstation of ander modern vertier. Er wordt massaal gevoetbald op straat en op zanderige veldjes, vaak niet eens met een echte bal en veelal op blote voeten. Daardoor ontwikkel je natuurlijk een heel goede techniek. En daarbij hebben de Malagassiërs een prima fysiek voor voetbal. Het zijn sterke en atletische, maar ook lenige jongens. Ze zijn wat tengerder dan veel andere Afrikaanse volken, omdat er ook Indiase invloeden zijn. De nationale ploeg is een mix van spelers van het eiland en spelers die in Frankrijk spelen.”

Hoe raakt een Hagenaar verzeild op Madagaskar?

„Onze club Fosa Juniors FC heeft een Nederlandse eigenaar, Arno Steenkist, en hij heeft contact opgenomen met de belangenvereniging CBV (Coaches Betaald Voetbal), omdat hij een Nederlandse trainer wilde. In eerste instantie ben ik daar met André Wetzel heengegaan. Hij is na enkele maanden teruggegaan, maar ik ben doorgegaan. Het is natuurlijk wel wennen geweest. Allereerst alle armoe waarmee je wordt geconfronteerd, maar ook het voetbal is heel anders dan je gewend bent. Het mooie is wel dat je bij zo’n club echt het verschil kunt maken. Er valt zoveel te verbeteren op het gebied van tactiek en discipline en de organisatie van de club. En dat levert succes op. We hebben de stijgende lijn ingezet en dit jaar de dubbel gepakt. Een paar spelers met wie ik werk, zijn nu ook met de nationale ploeg op de Afrika Cup.”

Wat verwacht u verder nog van Madagaskar op dit toernooi?

„Lastig te zeggen, maar wat er verder ook gebeurt, het toernooi is al geslaagd voor Madagaskar. Deze Afrika Cup is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het voetbal op het eiland. De Franse bondscoach Nicolas Dupuis heeft bij de nationale ploeg een vergelijkbaar proces ingezet als ik bij onze club Fosa Juniors. Je ziet dat dat zijn vruchten afwerpt, want talent is er genoeg.”