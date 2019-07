Analyse: Jumbo-Visma in drie jaar naar de wereldtop

Jumbo-Visma met geletruidrager Mike Teunissen op weg naar de winst in de ploegentijdrit. Ⓒ BSR Agency

In deze Tour de France lijkt niets onmogelijk voor de wielerformatie Jumbo-Visma. Valt topsprinter Dylan Groenewegen in de eerste etappe op anderhalve kilometer van de streep, dan maakt lead-out Mike Teunissen in een sprint het karwei af tegen de wereldtop. In de ploegentijdrit rijdt de geel-zwarte formatie zelfs Team Ineos, dat het driedubbele budget heeft, zoek. Het geel, het groen, de overwinning in de ploegentijdrit en twee achtereenvolgende zeges zijn al binnen. Allemaal prestaties die al tientallen jaren niet meer in het Nederlandse wielrennen werden gerealiseerd.