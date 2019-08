Video: Minuut stilte bij Vuelta voor Lambrecht

De Belgische wielrenner van Lotto Soudal overleed begin deze maand aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. Zowel in Polen als daarna in de BinckBank Tour door Nederland en België werd al stilgestaan bij het overlijden van de 22-jarige Lambrecht, die vorig jaar debuteerde in de Vuelta.

