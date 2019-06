Santos: ’Ronaldo kan nog jaren mee’

„Ik vind dit een mooie competitie”, blikte hij vooruit. „Een finale voor eigen publiek tegen Oranje willen we graag winnen.”

Santos leidde Portugal drie jaar geleden in Frankrijk naar de Europese titel. „Dit is een andere competitie”, besefte hij. „Maar we hebben al sterke ploegen verslagen”, doelde hij op Italië, Polen en Zwitserland in de halve finale. „Het is zeker niet makkelijk om deze competitie te winnen. Maar we zijn nu heel dichtbij.”

Santos verwacht dat hij voorlopig nog kan genieten van Cristiano Ronaldo, de aanvaller die woensdag driemaal scoorde tegen Zwitserland in de halve eindstrijd (3-1). „Als je kijkt hoe hij nog steeds leeft voor de sport”, zei de succesvolle bondscoach. „Hij is 34 en doet er nog steeds alles voor. Bij hem is de tank nog niet leeg. Hij kan nog drie of vier jaar mee. Hij is ook nog zo goed. Of hij me tegen Zwitserland weer heeft verrast? Nee, hoor. Hij verraste me als speler van Sporting Portugal en in zijn eerste jaren bij Manchester United. Ik weet nu wel hoe goed hij is.”