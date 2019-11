Max Verstappen heeft goede gevoel weer terug

Een ontspannen Max Verstappen (r) in gesprek met Sebastian Vettel (l) en Valtteri Bottas. Ⓒ AFP

AUSTIN - Max Verstappen was enkele weken geleden totaal niet meer optimistisch over het restant van dit Formule 1-seizoen. Toch hangt de vlag er inmiddels weer heel anders bij, nu de Limburger net als vorige week in Mexico ook in de Verenigde Staten weer met de toppers kan vechten.