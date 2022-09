Koele kikker Jasper Cillessen houdt AZ in Alkmaar in bedwang: 1-1

De doelman die naar de Eredivisie terugkeerde om zich te verzekeren van een basisplaats op het WK, keepte in Alkmaar als een leeuw en werd alleen gepasseerd door een vallend schot van Jens Odgaard, dat licht werd beroerd. Voor NEC was het gelijkspel een gewonnen punt.

Absentie Pavlidis

AZ kende voor de eerste keer sinds de voorgaande zes wedstrijden een nieuwe line-up. Het was al bekend dat de ploeg van Pascal Jansen het geruime tijd zonder spits Vangelis Pavlidis moet doen. De Griek liep afgelopen weekeinde een enkelblessure op tijdens de uitzege op SC Cambuur (0-1). In zijn plaats stond Jens Odgaard op het wedstrijdformulier.

Ook Bruno Martins Indi bleek niet okselfris uit Friesland te zijn teruggekeerd. De ervaren verdediger kampte in de aanloop naar het duel met NEC met liesklachten en werd uit voorzorg aan de kant gehouden. Zijn plek werd ingenomen door de achttienjarige Maxim Dekker, één van die vele jonge talenten die zich deze zomer nadrukkelijk hebben aangediend bij Jansen en co.

Sambavoetballer

De opening was voor de thuisclub. Het eerste schot op doel was bijna kassa: na een heerlijke sambadribbel van Myron van Brederode, waarbij hij de deze week naar de A-selectie gepromoveerde tiener Bart van Rooij het bos instuurde, mikte de linksbuiten net aan de verkeerde kant van de (rechter) kruising. Niet veel later was Jasper Cillessen attent op een gevaarlijke vrije trap van Tijjani Reijnders.

NEC stelde daar in het eerste half uur, behalve twee hoekschoppen en een schotje van Oussama Tannane, bar weinig tegenover. AZ bleef jagen en zag Odgaard bijna zijn eerste goal in dienst van AZ maken, maar de knie van Ivan Marquez voorkwam de 1-0. Die leek een paar minuten alsnog op het scorebord te komen, na de beste AZ-aanval van de eerste helft: na een vloeiende aanval schoot de sterke Pantelis Hatzidiakos vanaf rechts rakelings voorlangs.

Primeur Odgaard

Nadat de solide keepende Cillessen na rust een schuiver van Reijndersuit het doel had getikt, versierde linksback Souffian El Karouani de derde Nijmeegse hoekschop. Die werd strak aangegeven door Tannane en door de Spaanse stopper Ivan Marquez in de rechterbovenhoek geknikt: 0-1.

De voorsprong van het verdedigende NEC was volledig tegen verhouding in, maar daar liet de thuisclub zich niet door uit het lood slaan. Sterker, amper drie minuten later poeierde Odgaard dan wel zijn eerste Alkmaarse treffer in de touwen: 1-1. Het publiek kon zich opmaken voor een spetterend laatste half uur.

Sollicitatie

AZ bleef jagen op de vier zege in successie en Cillessen bleef uitermate cool. De bij NEC teruggekeerde doelman speelde uitstekend en ranselde zonder met zijn ogen te knipperen een snoeiharde volley van Hakon Evjen uit zijn doel. Het lepe passje van Van Brederode die daaraan voorafging was een lust voor het oog. De jongeling solliciteert nadrukkelijk naar een uitnodiging van Jong Oranje-coach Erwin van de Looi.

Hoe langer een tweede treffer van de thuisclub uitbleef, hoe gevaarlijker NEC werd. De gasten loerden echter tevergeefs op die ene counter die wel eens de tweede uitzege van het seizoen kon opleveren. Cillessen hield zijn doel in de slotfase verder schoon, ook op een ziedend schot van de zeer bedrijvige Milos Kerkez, terwijl invaller Mayckel Lahdo op de doellijn vergat zijn been uit te steken bij een scherpe voorzet van de andere invaller Sugawara.

Ultieme kans

Toch was AZ nog akelig dicht bij een verdiende zege, nadat een schot van Reijnders via Cillessen terug in het doelgebied caramboleerde, Dani de Wit een hakje gaf en Lahdo de bal voor het intikken had. De subersub deed zijn naam voor de eerste keer dit seizoen geen eer aan.

Herbeleef het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken