Goud voor Kai Verbij op 1000 meter; Thomas Krol gediskwalificeerd

Verbij klokte 1.08,05, en daar kwam Kulizhnikov in zijn rit tegen Wesley Dijs (die in 1.09,44 zevende werd) niet meer aan. De Rus reed 1.08,31 en moest genoegen nemen met zilver, het brons was voor de Canadees Laurent Dubreuil in 1.08,56.

Voor Thomas Krol liep de 1000 meter uit op een deceptie, hij werd gediskwalificeerd omdat hij bij de tweede startpoging voor de elfde rit tegen de Duitser Joel Dufter niet stilstond. Vorig jaar werd Krol bij de WK afstanden in Salt Lake City ook gediskwalificeerd op de 1000 meter.

Thomas Krol. Ⓒ BSR Agency

Krol eindigde vorig jaar weliswaar als derde, maar werd uit de uitslag gehaald omdat hij zijn tegenstander tijdens de race zou hebben gehinderd. Mede door die gang van zaken verscheen Krol, die in 2019 WK-zilver pakte op de 1000 meter, zaterdag extra gebrand aan de start in het lege Thialf. Hij miste daardoor echter de rust om foutloos van start te gaan.

Bekijk ook: Jutta Leerdam is wereldtitel op 1000 meter kwijt

„Het voelt een beetje als een cadeautje, want ik heb veel fouten gemaakt en Thomas is gediskwalificeerd”, zei Verbij tegenover de NOS. „Ik ben zoveel snelheid kwijtgeraakt in die twee bochten en ik had echt graag harder willen rijden, maar het is heel mooi om voor de tweede wereldkampioen te worden.”

Eerder werd Verbij dat in 2019, in 2017 won hij al eens brons.