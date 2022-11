Historisch: Nederland wint strijd om organisatie Solheim Cup 2026

Team Europa is momenteel de houder van de Solheim Cup, vaak liefkozend ’de Ryder Cup voor vrouwen’ genoemd. De laatste editie, gespeeld op The Inverness Club in Toledo, Ohio, brak in 2021 alle toeschouwersrecords en mediarecords.

Ondanks de reisbeperkingen vanwege de coronapandemie, kwamen er 130.000 fans op het evenement in de Verenigde Staten af. Wereldwijd werd de zeventiende editie van de Solheim Cup door 700 miljoen mensen bekeken. In 2023 (Casares, Spanje) en 2024 (Gainesville, Amerika) staan ook nog twee edities op het programma. Vanaf 2024 wordt de Solheim Cup weer om de twee jaar op de ’even’ jaren gehouden.

Enorme eer

Robert van der Wallen, eigenaar van de Brabantse kampioensbaan die de afgelopen twee jaar ook gastheer was van het Dutch Open, kan zijn geluk niet op. „We zijn ongelooflijk verheugd om samen met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, IMG, de Ladies European Tour en de LPGA de Solheim Cup te organiseren. De kans om een dergelijk groot en belangrijk sportevenement te mogen organiseren is een enorme eer voor ons team.”

Anne van Dam won in 2019 met ‘Team Europe’ de Solheim Cup. Twee jaar later was de Nederlandse er niet bij.

Het was allesbehalve een uitgemaakte zaak dat de organisatie van de twintigste editie in Nederlandse handen zou vallen. Frankrijk en met name Noorwegen, vanwege de Noorse roots van de naamgever en bedenker van het toernooi, Karsten Solheim, waren sterke tegenkandidaten. NGF-voorzitter Caroline Huyskes: „Ik ben trots dat de Solheim Cup naar Nederland komt.”

Meer vrouwen

De organisatie achter de Solheim Cup bleek gevoelig voor de steekhoudende argumenten van de NGF. „Het evenement zal bijdragen aan onze strategie om meer vrouwen te enthousiasmeren voor golf en de sport in ons land te verjongen”, vervolgt Huyskes. „Dat we een van de grootste sportevenementen voor vrouwen naar Nederland hebben weten te halen getuigt van onze ambitie en gedrevenheid.”

De Nederlandse topspeelster Anne van Dam, lid van het Europese team dat in 2019 in het Schotse Gleneagles de Solheim Cup won, kon bij het vernemen van het nieuws amper geloven dat over vier jaar de twintigste editie in haar geboorteland wordt gespeeld. „Maar het is een aangename en waanzinnig mooie verrassing”, lichtte de 27-jarige longhitter toe. „Ik hoop dat het veel jonge meiden, maar ook jongens, zal inspireren om te gaan golfen of om écht voor golf te kiezen. Vooral bij de vrouwen breken niet veel Nederlandse vrouwen door op de tour.”

Juniorenteam

Van Dam was in 2013 in Colorado als toeschouwer getuige van de eerste Europese zege op Amerikaanse bodem, nadat zij had deelgenomen aan de Junior Solheim Cup. „Het is een waanzinnig toernooi om te spelen, maar zeker ook om als toeschouwer te bekijken”, verzekert ze.

De zege van Europa had in 2013 een magische uitwerking op de Arnhemse tiener: „Ik wist toen al dat ik verder wilde met golf spelen, maar na die week wilde ik nog maar één ding: met Europa de Solheim Cup spelen en het liefst zo snel mogelijk.”

Het Europese golfteam pakte in 20121 de Solheim Cup. Ⓒ ProShots

Droom

Die droom kwam voor Van Dam uit in 2019, nadat Christel Boeljon als eerste Nederlandse golfster in 2011 debuteerde in de beroemde golfclash en die in Ierland zou winnen. Het werd de mooiste week uit haar carrière. „In golf ben je niet snel tevreden, het kan altijd beter”, legt Van Dam uit. „Oké, je komt niet zomaar in het team, maar tijdens de Solheim Cup in Schotland voelde ik me écht goed. Na jarenlang keihard te hebben gewerkt, kon ik eindelijk van golf genieten. Ik was heel erg trots op mezelf.”

Met slechts één zege en drie nederlagen had het persoonlijk beter gekund, geeft ze toe. „Maar het was iedere keer wel heel spannend. Toch heb ik van maandag tot en met zondag met een big smile rondgelopen. Ik voelde totaal geen spanning. Het hele teamproces, de momenten met elkaar in de teamroom, de fotosessie, het publiek, het golf. Ik heb bijzondere vriendschappen opgebouwd met speelsters en caddies. Het was heel bijzonder en een week om nooit meer te vergeten.”

Team Europe captain Catriona Matthew toont de kristallen bokaal. Ⓒ ProShots

Opwaardering Ladies Open

De kans is groot dat Van Dam en een flink aantal Solheim Cup-speelsters de komende jaren al in Nederland te bewonderen is op het Big Green Egg Open, de voormalige Ladies Dutch Open. Om die topspeelsters naar de Lage Landen te lokken, zal het toernooi door een grote kapitaalinjectie worden opgewaardeerd.

„Wij hebben ons als doel gesteld om het prijzengeld te kunnen matchen met dat van de KLM Open”, zegt Gordon Machielsen, commercieel directeur van de NGF. „Dat is een uitdaging op zich, maar eentje waar het Nederlandse bedrijfsleven en de golffederatie samen gechallenged worden om de daad bij het woord te voegen.”