Premium Het beste van De Telegraaf

Nu al zeker van overwintering in Champions League Aanvallende stijl levert Ajax nu al 64 miljoen euro op in Champions League

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Daley Blind en Davy Klaassen Ⓒ Pro Shots

DORTMUND - Erik ten Hag en zijn spelers hebben op bezoek bij Borussia Dortmund (1-3) Ajax-geschiedenis geschreven. Nooit eerder kwam het voor dat de Amsterdammers de eerste vier groepswedstrijden in de Champions League wonnen. Daarmee zijn de Amsterdammers nu al zeker van overwintering in het miljoenenbal en is de eerste plaats in de groep voor 99,9 procent een feit.