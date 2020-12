Spelers huilen bij vertrek Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst in april van dit jaar. Ⓒ AFP

Emotionele taferelen in de kleedkamer bij Guangzhou R&F in China. Na een zinderende strijd in het Chinese bekertoernooi, waarin zijn ploeg heroïsch terugkomt van een achterstand en pas na strafschoppen wordt uitgeschakeld, neemt Giovanni van Bronckhorst het woord. Hij vertelt zijn spelers, voor wie de competitie al was afgelopen en de beker het toetje was, dat hij op het vliegtuig stapt en in het nieuwe jaar niet terugkeert.